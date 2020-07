14 luglio 2012: il Milan cede Thiago Silva al PSG

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 14 luglio 2012, ormai 8 anni fa, nonostante avesse rinnovato il suo contratto con il Milan da pochi giorni, Thiago Silva veniva venduto al PSG.

Il club francese versò nelle casse del Milan la cifra di 39 milioni di euro e fece firmare al difensore un contratto di 5 anni. Thiago Silva negli anni si è imposto come leader dello spogliatoio dei parigini, fino a diventarne il capitano. Al Milan, Thiago Silva ci ha giocato per 3 stagioni (119 presenze e 6 reti in totale), vincendo 1 campionato e 1 Supercoppa italiana. Ora, a quasi 36 anni, si parla di un insistente percorso inverso, ossia un ritorno al Milan dal PSG. Quella cessione su dolorosa per i tifosi rossoneri, che amavano molto il difensore brasiliano.

