Calciomercato Milan – Il PSG pensa al rinnovo di Thiago Silva: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb‘ il PSG avrebbe cambiato idea e starebbe valutando di rinnovare il contratto di Thiago Silva, classe 1984, difensore centrale brasiliano che, teoricamente, dopo il 31 agosto, sarà svincolato dal club parigino.

‘TMW‘ ha sottolineato come ancora non si sia arrivati ad un punto di svolta, ma il direttore sportivo Leonardo ha l’idea di provare a continuare il rapporto tra le parti. L’Everton resta in pressing, con il manager Carlo Ancelotti che ha individuato nel difensore brasiliano il rinforzo ideale.

Sullo sfondo il Milan e la Fiorentina. Ma il PSG, sotto traccia prova a gettare le basi per un rinnovo a sorpresa di Thiago Silva. IL DIAVOLO, INVECE, PENSA AD UN GIOVANE DIFENSORE TEDESCO. PER I DETTAGLI, VAI ALLA NEWS >>>