Calciomercato Milan – Sfida al Tottenham per Koch: le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal popolare quotidiano sportivo tedesco ‘BILD‘, il Milan starebbe guardando in Germania per rinforzare la propria retroguardia in vista della stagione 2020-2021. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, starebbe valutando l’acquisto di Robin Koch, classe 1996, difensore centrale del Friburgo di Christian Streich, autore, in questa stagione, di 2 reti in 34 gare disputate tra Bundesliga e Coppa di Germania.

Koch, secondo la ‘BILD‘, piace moltissimo a Ralf Rangnick, futuro manager del Diavolo, il quale avrebbe già voluto portarlo al RB Lipsia nella passata estate di calciomercato. Il difensore, anche nel giro della Nazionale di Joachim Löw, piace molto anche al Tottenham di José Mourinho e figurerebbe in una ‘short list‘, stilata dal Milan, con Nikola Milenković (Fiorentina) e Kristoffer Ajer (Celtic).

Il Milan, ha evidenziato la 'BILD', potrebbe diventare la destinazione ideale per Koch che potrebbe trovarsi a suo agio con un tecnico tedesco come Rangnick nella sua prima esperienza all'estero. Per la sua cessione, il Friburgo non spara neanche tanto alto: per il cartellino di Koch dovrebbero bastare 17 milioni di euro.