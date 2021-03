11 Marzo 2018, Milan: tre anni fa il primo gol in Serie A di André Silva

Milan, André Silva e il primo gol in Serie A

Sei gol in Europa League e tabellino a quota zero in Serie A per più di metà stagione. Esattamente tre anni fa, André Silva si sbloccava finalmente in campionato. E lo ha fatto in uno dei momenti migliori. Contro il Genoa, infatti, i rossoneri non riuscirono a sbloccare il risultato fino ai minuti finali, quando proprio il portoghese decise di timbrare il cartellino. Dopo una bella azione sulla destra, Suso fece partire un bel cross indirizzato su André Silva che, di testa, riuscì in una bella girata che regalò la vittoria ai suoi. Per l’attuale giocatore dell’Eintracht Francoforte l’avventura in rossonero si è chiusa con 41 presenze, 10 gol e 2 assist. Intanto stasera è tempo di Manchester United-Milan. Ecco la nostra esclusiva con i segreti della squadra inglese