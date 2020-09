10 settembre 2017: Lazio-Milan 4-1 e prime difficoltà per mister Montella

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Era il 10 settembre di 3 anni fa quando alla terza giornata del campionato di Serie A 2017/2018 si affrontavano la Lazio allenata da Simone Inzaghi e il Milan guidato da Vincenzo Montella.

I rossoneri da poco avevano iniziato il nuovo corso cinese, e dopo la faraonica campagna acquisti estiva, si prospettava una stagione di alto livello. Così non fu. Dopo le prime 2 vittorie iniziali contro Crotone e Cagliari, il Milan quel pomeriggio incassò una pesante sconfitta per 4-1 contro la Lazio.

Ed ecco che le prime crepe in quella squadra iniziarono ad evidenziarsi. Ciro Immobile si abbatté sui rossoneri con una tripletta. Il poker biancoceleste venne completato da Luis Alberto. Per i rossoneri di Montella, il gol della bandiera fu siglato da Riccardo Montolivo.

Per l’ex capitano rossonero quel gol fu l’ultimo della sua carriera. Davanti a oltre 30.000 spettatori e agli ordini dell’arbitro Gianluca Rocchi di Firenze, ecco che il Milan iniziò ad andare in difficoltà, tant’è che poi lo stesso Montella non finì la stagione e venne sostituito in panchina da Gennaro Gattuso.

