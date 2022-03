Mihajlovic svela: “Donnarumma? Gli avevo consigliato di rimanere al Milan”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, nel corso della conferenza stampa di oggi ha parlato di Gianluigi Donnarumma

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina. Il tecnico ha risposto ad una domanda su Gianluigi Donnarumma, che, ricordiamo, è stato lanciato dal serbo quando sedeva sulla panchina del Milan. Ecco cosa ha detto: "Era fallo di Benzema? Non lo so, sono quelle situazioni grigie che vanno interpretate dall'arbitro. Voi siete troppo cattivi con Donnarumma, sia i francesi che gli italiani. Gli fate pagare tutto, lui non ha fatto la scelta giusta, anch'io ho parlato con lui e gli avevo consigliato di rimanere, ma ha scelto così. Se non ci fosse stato Donnarumma l'Italia non avrebbe vinto l'Europeo, è stato protagonista. È un ragazzo equilibrato comunque".