Belgio, assist di Saelemaekers per Batshuayi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Altro protagonista rossonero con le Nazionali. Alexis Saelemaekers, all’esordio nel Belgio, ha servito l’assist decisivo per il gol di Michy Batshuayi. In realtà nel tabellino non verrà assegnato l’assist all’esterno di proprietà del Milan, in quanto il compagno ha segnato al secondo tentativo in ribattuta.

Resta la buona giocata di Saelemaekers, schierato come in rossonero da esterno destro d’attacco. Si tratta del terzo calciatore del Milan protagonista di giornata con le Nazionali: doppietta di Brahim Diaz con la Spagna U21 e gol di Rade Krunic con la Bosnia.

In gol, nella stessa partita, anche Franck Kessie su calcio di rigore:

