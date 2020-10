VIDEO – Brahim Diaz, che spettacolo: doppietta con la Spagna U21

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Partito dalla panchina, poi nella ripresa entra e segna due super gol: la sfida contro le isole Fær Øer finisce proprio 2-0. Che spettacolo Brahim Diaz. Incontenibile.

Lo spagnolo del Milan parte da destra, riceve spalle alla porta, si gira e punta centralmente tutta la difesa avversaria. Trova il pertugio per l’assist (quasi vincente): il compagno non ne approfitta, ma poco dopo gli arriva il pallone al centro dell’area e lui col destro spacca la porta.

Potenza, precisione, qualità, velocità: c’è tutto Brahim Diaz nell’azione che porta lo spagnolo al gol. Anche il telecronista (come si sente nel video in alto) è letteralmente impazzito per il gol del fantasista del Milan.

Come se non bastasse, Brahim Diaz ha segnato anche il secondo gol che ha deciso il match: Isole Fær Øer – Spagna 0-2. E il secondo gol è un’altra perla: controllo con la coscia, poi sinistro vincente (fatale per il portiere avversario anche una deviazione).

