Accadde oggi: derby Milan-Inter 1-0, il gol di Cutrone in Coppa Italia

Una stracittadina, si sa, è una partita diversa dalle altre, perché viene giocata con molta più tensione rispetto a qualsiasi altra sfida e soprattutto contiene molti significati. E questo discorso vale anche quando il derby si gioca in una competizione 'minore', come può essere la Coppa Italia .

E lo sa bene il Milan, che oggi festeggia il quinto anniversario del successo derby dei quarti di finale della Coppa Italia 2017-2018 contro l' Inter , disputatosi il 27 dicembre 2017 . Allora, dopo occasioni per entrambe le squadre, a sbloccarla era stato uno dei prodotti del settore giovanile rossonero, Patrick Cutrone , al 104' .

Milan, il ricordo del derby di Coppa Italia

Grande protagonista di quella sfida era stato anche il portiere rossonero, che per l'occasione era stato Antonio Donnarumma. Il fratello del più noto Gianluigi, che non ha mai trovato grandissimo spazio in rossonero, aveva compiuto grandi parate, salvando i suoi e consentendo un importante passaggio del turno. Il Milan ha voluto ricordare quella partita e lo ha fatto attraverso un tweet.