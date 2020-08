Serie A – Milan-Cagliari 3-0: gol e highlights del match (Video)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Si è conclusa ieri sera la stagione del Milan con la bella vittoria contro il Cagliari per 3-0. Rossoneri dominatori del match dall’inizio alla fine. Partita sbloccata da un’autorete di Klavan provocata dal palo colpito da Rafael Leao. Il portoghese poi colpisce un’incredibile traversa in rovesciata e dopo qualche minuto esce per un problema muscolare. Ibra spaglia un rigore parato da Cragno, ma poi si rifà nella ripresa segnando il 2-0. Nel finale gloria anche per Castillejo che segna il 3-0. Rivivi il match di San Siro con i gol e gli highlights!

