Milan-Cagliari, Maldini: “Ibra parte del progetto. Dirigenza unita. Su Aurier …”

MILAN-CAGLIARI ULTIME NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Milan-Cagliari, match della 38^ ed ultima giornata di Serie A in programma a ‘San Siro‘ alle ore 20:45. Ecco le dichiarazioni di Maldini:

Sul progetto Milan e sul futuro di Zlatan Ibrahimović: “Io credo che noi come detto più volte, anche parlando con i giornalisti, abbiamo costruito qualcosa in questa stagione. Questo qualcosa deve avere una continuità: la prossima stagione sarà improntata su questo. Proseguire sulle basi che abbiamo creato. Ibrahimović è parte di questo progetto. Non sarà una trattativa facile, ma c’è intenzione di proseguire con lui”.

Sul possibile acquisto di un altro attaccante: “Con Ibra ci sentiamo a posto, abbiamo Ante Rebić, abbiamo Rafael Leáo, abbiamo tanti ragazzi giovani che possono con Ibra fare una crescita esponenziale. Questa è la nostra idea”.

Sulla crescita dei giovani del Milan: “Innanzitutto quando si occupa un posto dirigenziale si capiscono tante cose e si adatta il carattere alle esigenze del ruolo. La pazienza dev’essere la base. Tutti vogliono i risultati subito, soprattutto quando lavori in una squadra come il Milan. Quando c’è la base arrivi ai risultati più facilmente. Storia, maglia, stadio pesano ed i giocatori devono essere giudicati non solo per le loro qualità tecniche, ma anche per la loro personalità. Il lockdown, dicono, abbia sbloccato questo gruppo. Ma io credo che la crescita sia iniziata prima”.

Sulla dirigenza unita: “Per forza, sinceramente una delle condizioni per rimanere all’interno di un gruppo di lavoro è quella di condividere i progetti, avendo magari strade diverse per arrivare all’obiettivo. Ma sinceramente no, altrimenti non sarei qui”.

Sulla possibilità che arrivi Serge Aurier dal Tottenham: “Abbiamo parlato l’anno scorso con il suo agente, c’era stata la possibilità, ma pensiamo a finire bene la stagione. Poi in qualche maniera in queste tre settimane cercheremo di operare sul mercato”.

PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH TRA ROSSONERI E ROSSOBLU, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓