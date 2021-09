Milan-Venezia 2-0: gol e highlights (5^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Milan-Venezia, partita valida per la 5^ giornata di Serie A. Brahim Diaz e Theo Hernandez chiudono il discorso nel secondo tempo

Dopo il pareggio contro la Juventus, il Milan ritorna alla vittoria contro il Venezia. Una partenza a rilento per i rossoneri, che chiudono il primo tempo sullo 0-0, probabilmente condizionati dalle tante assenze e dal turnover. Nella ripresa Stefano Pioli decide dunque di mettere in campo l'artiglieria pesante. Theo Hernandez, infatti, prende in mano la squadra ed è decisivo per il 2-0 finale con un gol e un assist.