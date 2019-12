Settore giovanile Milan: Vergine a un passo dalla firma

NEWS MILAN – Dopo le voci insistenti dei giorni scorsi, è arrivata la conferma: Vincenzo Vergine è sempre più vicino al Milan. L’ex responsabile del settore giovanile della Fiorentina è pronto a firmare un contratto biennale con la trattativa che attualmente è in stato molto avanzato.

A dare ulteriore conferma è la Fiorentina stessa attraverso un comunicato: “La Fiorentina comunica che Vincenzo Vergine, a partire dal 31 dicembre 2019 interromperà la lunga collaborazione che lo ha legato al club viola”.

Il Milan è già molto attivo sul mercato: dopo aver chiuso la trattativa per Zlatan Ibrahimovic, si continua a trattare per Jean-Clair Todibo. Per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android