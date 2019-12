Calciomercato Milan – Todibo, si continua a trattare con il Barcellona

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene evidenziato da Tuttosport, in edicola questa mattina, continua la trattativa tra Milan e Barcellona per Jean-Clair Todibo.

Nei prossimi giorni si cercherà di trovare un accordo, ma in realtà c’è ancora distanza tra domanda e offerta: i blaugrana chiedono 25 milioni di euro e clausola di recompra, mentre Maldini e Boban offrono 15 milioni senza opzioni di riacquisto future. Intanto Zlatan Ibrahimovic non prenderà la maglia numero 11. Ecco il motivo, continua a leggere >>>

