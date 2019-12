Calciomercato Milan – Ibrahimovic, niente maglia numero 11: il motivo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, i tifosi del Milan si chiedono che numero di maglia indosserà Zlatan Ibrahimovic.

La scelta è già stata presa , ma ovviamente è tutto studiato per aumentare l’attesa: l’11 e la 9 sono già sulla schiena di Borini e Piatek e una loro cessione non libererà i numeri, perchà se già utilizzati in campionato non possono traslocare sulle spalle d’altri. La «1» è una suggestione molto affascinante, la «21» una delle possibilità prese in considerazione ma non la prima scelta. Intanto un grande del calcio italiano critica l’acquisto di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

