Settore Giovanile – Continua l’ottimo percorso dell’Under 17 del Milan

Con tanti elementi già "prestati" alla Primavera di Mister Abate, e parliamo di giocatori del calibro di Camarda, Sala e Liberali, l'Under 17 si sta esprimendo comunque in tutto il suo potenziale , confermando soprattutto la bontà del lavoro quotidiano al PUMA House of Football e i margini di crescita che ancora questa squadra ha di fronte a sé.

E la classifica di questa prima fase, finora, premia il merito dei rossoneri, che hanno già creato un discreto solco con le avversarie: il Verona secondo in classifica, infatti, è lontano 7 punti. Il prossimo impegno vedrà la squadra di Renna impegnata a Cagliari, per continuare questa striscia positiva. LEGGI ANCHE: Milan, due profili sulla lista di Moncada per rinforzare la difesa >>>