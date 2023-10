Youth League – PSG-Milan 1-0, cronaca e tabellino di ‘acmilan.com’ | News

LA CRONACA — Il Milan preme sull'acceleratore in avvio. Al secondo minuto di gioco, sull'invito di Zeroli, Sia e Sala si fanno ipnotizzare da Mouquet da pochi passi, mentre al 6' il portiere parigino si esalta nuovamente sul sinistro a giro di Stalmach, servito a rimorchio da Victor. I padroni di casa rispondono al minuto 10 con una girata in area di Bensoula, imprecisa. Le squadre si studiano nella fase centrale dell'incontro, abbassando il ritmo e faticando a creare vere e proprie occasioni da rete. Nel finale di frazione, però, cresce il PSG, che prima sfiora il gol con El Hannach (36') e Mbappé (37'), e al 39' trova il vantaggio con un sinistro violento dal limite di Mayulu che si spegne sotto la traversa. Si chiude senza recupero, 1-0 all'intervallo.

I rossoneri escono rinvigoriti dagli spogliatoi. In avvio di ripresa, la difesa parigina mura i tentativi di Cuenca e Victor, ma il Milan insiste. Al 48' doppia chance per Jiménez e Zeroli: lo spagnolo si accentra e calcia, il capitano corregge di testa il cross di Cuenca, entrambi non inquadrano lo specchio di un soffio. Il Milan è vivo, il PSG si affida alle ripartenze. Al 61' Simić salva sul destro di Mendy, ancora protagonista al minuto 74 con l'assist per Zague, quando Bartoccioni risponde presente sul suo palo. Il quarto d'ora conclusivo è un monologo rossonero, ma i parigini chiudono ogni spazio rinunciando alla fase offensiva. Assedio del Milan in pieno recupero: al 91' Zeroli scambia con Scotti e conclude sfiorando il palo, al 94' Mouquet è decisivo sulla sforbiciata volante di Sia. Finisce 1-0.

IL TABELLINO — PARIS SAINT-GERMAIN-MILAN 1-0

PARIS SAINT-GERMAIN (4-1-4-1): Mouquet; Zague, Adonis, Kissanga (41'st Mavounia Kouka), El Hannach; Diaby; Michut (13'st Mendy), Mayulu, Mbappé, Bensoula; Sangare (41'st Mbaye). A disp.: Laurendon; Fanne Drame, Khafi, Camara. All.: Camara.

MILAN (4-3-3): Bartoccioni; Bakoune, Simić, Nsiala, Jiménez (25'st Martinazzi); Stalmach (1'st Malaspina), Victor (25'st Magni), Zeroli; Cuenca (8'st Scotti), Sia, Sala (1'st Bonomi). A disp.: Raveyre; Parmiggiani. All.: Abate.

Arbitro: Dudic (SUI).

Gol: 39' Mayulu (P).

Ammoniti: 12' Jiménez (M), 23'st Bakoune (M), 37'st Malaspina (M), 38'st Kissanga (P), 48'st Zeroli (M).

