Youth League – Newcastle-Milan 3-1, sconfitta indolore per i rossoneri

Il Milan parte forte e preme sull'acceleratore in avvio. Passano sette minuti sul cronometro e Liberali sblocca il punteggio, firmando l' 1-0 con un sinistro a giro dal limite che Janusz non riesce a trattenere. I padroni di casa non ci stanno e provano a scuotersi con la punizione dalla distanza di Charlton al 15' , controllata da Bartoccioni. I rossoneri gestiscono senza affondare e il Newcastle prova a farsi nuovamente vivo con i tentativi di Heffernan ( 23' ) ed Emerson ( 28' ), che non preoccupano la retroguardia milanista. Sul finale di frazione è Bonomi a rendersi pericoloso con un'avanzata solitaria, conclusa con un destro largo al minuto 37. 0-1 all'intervallo.

Doppia chance Milan in avvio di ripresa, la difesa bianconera mura le conclusioni di Camarda e Jiménez al 47'. Il Newcastle, però, resta in partita e sfrutta le palle inattive per ribaltare lo score. Al 51' Hernes sigla il pari con un tap-in in mischia in seguito a un calcio d'angolo, e quattro minuti più tardi Heffernan fulmina Bartoccioni con un destro preciso da centro area. I cambi offensivi ridanno slancio al Milan, che preoccupa Janusz con Camarda (64') senza fortuna. Al 73' Parkinson gela i rossoneri insaccando da due passi l'assist di Neave per il 3-1. Il Milan non si arrende: Martinazzi scheggia la traversa da fuori area al 74', Cuenca non inquadra lo specchio di testa (80') e Sia chiama Janusz al super intervento con il sinistro al minuto 83. L'assalto finale non premia i rossoneri, finisce 3-1.