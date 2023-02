Youth League, Milan-Rukh Lviv 1-0: rossoneri ai quarti di finale! | News

Un grande Milan ottiene la qualificazione ai quarti di finale della Youth League dopo aver battuto 1-0 gli ucraini del Rukh Lviv

Enrico Ianuario

Sotto gli occhi di Maldini, Massara e Furlani, il Milan di Abate vince la gara valida per gli ottavi di finale della UEFA Youth League. I rossoneri hanno centrato la qualificazione ai quarti di finale vincendo 1-0 grazie ad un gol di Zeroli, anche se è doveroso sottolineare come questo risultato sia molto stretto al Diavolo per quanto fatto vedere in campo. Infatti dopo appena quattro minuti di gioco il Milan si è reso subito pericoloso. Sugli sviluppi di una punizione calciata da Traore, Zeroli impatta il pallone di testa ma non inquadra la porta con la sfera che volta alta sopra la traversa. Al 13esima doppia occasione per Stalmach che prima impegna dalla distanza Hereta, mentre pochi secondi dopo viene servito da Traoré e prova a concludere verso la porta in scivolata, ma è bravo ancora una volta il portiere degli ucraini ad opporsi.

Quattro minuti più tardi ancora Milan pericoloso. Ripartenza dei rossoneri dopo un calcio di punizione degli ucraini con Foglio che porta la palla e dal limite calcia alla sinistra di Hereta: il tiro si spegne di poco sul fondo. Dopo diversi minuti di gioco in cui si è vista tanta lotta in mezzo al campo, primo squillo del Rukh che va in vantaggio, ma una posizione di fuorigioco di un giocatore avversario consente ai rossoneri di restare sullo 0-0. Gol annullato dunque, con il Milan che tre minuti dopo va vicino al vantaggio con El Hilali. Il tiro a giro del numero dieci, però, va alto di poco sopra la traversa. Con questa occasione il primo tempo si chiude a reti bianche.

Se nel primo tempo si è visto un buon Milan, anche nel secondo la musica sarà la stessa. Al 52esimo spunto personale di Traore che cerca di sorprendere il portiere calciando sul primo palo: palla fuori non di molto. Girandole di sostituzioni da una parte e dell'altra, con diversi ammoniti nel mezzo (Foglio e Sliubyk) fin quando al 75esimo i rossoneri sfiorano il gol con un siluro dai 40 metri di Bozzolan. Il tiro del terzino, però, esce di poco alla sinistra di Hereta. Cinque minuti più tardi altra occasione per il Milan. Cross dalla sinistra di El Hilali indirizzato a Traore che si fionda sul pallone, ma esce fuori di pochissimo. Il gol è nell'aria e il Milan va in vantaggio a cinque minuti dalla fine del match. Gran cross dalla destra di Bakoune per la testa di Zeroli che, con un terzo tempo perfetto, anticipa difesa e portiere avversari.

Milan che passa meritatamente in vantaggio e che va vicino al raddoppio in altre due occasioni. All'87esimo il portiere ucraino manca la presa, con il pallone che balza dalle parti di Zeroli che, questa volta, non riesce ad insaccare in rete. Ma è di El Hilali l'occasione più ghiotta, quando al 91esimo, solo davanti al portiere, calcia malamente a lato. Questa sarà l'ultima azione importante da segnalare del match, con il Milan che raggiunge i quarti di finale e che sfiderà la vincente di Atletico Madrid-Genk. "Si ispira a Ibra": Milan, ecco il colpo di mercato >>>

