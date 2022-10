1 di 1

MILAN, GRANDE VITTORIA IN YOUTH LEAGUE

Youth League, Milan-Chelsea 3-1: cronaca e tabellino del match | News (getty images)

(fonte acmilan.com) - In un pomeriggio soleggiato e caldo, risplende la Primavera. Il Milan di Abate conquista una vittoria prestigiosa - una delle più belle e importanti di questo ottimo inizio di stagione - battendo il Chelsea per 3-1 nella quarta giornata del girone di Youth League. In copertina Gabriele Alesi, protagonista di una doppietta, ma va applaudita per intero la prestazione della squadra. Dopo un primo tempo sornione, i rossoneri sono sbocciati nella ripresa anche se non è stato facile: evitato qualche pericolo, Alesi ha aperto le marcature, Zeroli accarezzato il raddoppio ma il Chelsea nel finale ha trovato il pareggio su rigore (Webster). Sembrava un boccone amaro, invece era ancora il dolce: servito da Longhi e poi completato ancora da Alesi con la ciliegina.

Dalle parate di Nava alla prova di Zeroli, fino alle risposte dalla panchina di Longhi e Bozzolan: il colletivo gira, quindi i singoli crescono e si mettono in evidenza. Il Diavolo ha dimostrato di star bene, di essere forte e compatto dinnanzi a un avversario europeo di tradizione e livello. Dopo l'1-1 in Inghilterra, questo successo al PUMA House of Football spinge la nostra Primavera da sola in vetta Gruppo E (8 punti) della competizione europea. Il prossimo impegno di coppa sarà martedì 25 ottobre a Zagabria, mentre sabato alle 13.00 è in programma la trasferta di campionato a Udine.

LA CRONACA

Ci sono molte somiglianze rispetto alla formazione di Londra: Abate manda in campo Alesi, Gala e Lazetić, per il resto ridà fiducia in blocco - soprattutto in fase difensiva - ai titolari dell'andata. In un primo tempo davvero povero di emozioni, il Chelsea prova un avvio più aggressivo e propositivo, senza però creare veri pericoli: al 6' Castledine calcia alto; al 23' Akomeah non inquadra la porta in mischia dopo un'uscita non perfetta di Nava sugli sviluppi di un angolo; al 38' Tauriainen impegna Nava da posizione defilata. Il Milan fatica a giocare e avanzare, in più alla mezz'ora è costretto a fare a meno di Lazetić (leggero malessere). Nel finale si accende la gara: al 44' botta dalla distanza di Mendel-Idowu vicina al bersaglio grosso; al 46' Thomas manda sopra la traversa; al 47' il colpo di testa di Zeroli viene bloccato da Curd; qualche secondo dopo il Diavolo rischia ancora in un batti e ribatti ravvicinato.

La ripresa si riapre con i Blues di nuovo in attacco: al 57' Webster dal limite lambisce il palo. All'ora di gioco un tentativo di El Hilali dà coraggio ai rossoneri, feroci ad azzannare la preda al 63' quando Traorè batte la punizione appoggiando a El Hilali, il quale tira rasoterra: Curd para ma non trattiene, il pallone rimane lì e Alesi in scivolata da pochi passi è veloce e bravo a depositarlo in rete. Vantaggio realizzato e poi raddoppio a un passo: il portiere avversario dice di no a Traorè al 74' e al 75' su Zeroli, parando l'incornata quasi a colpo sicuro. Un episodio improvviso e negativo all'84' rimette in carreggiata gli inglesi: il fallo di mano (fortuito) in area di Simić provoca un rigore, dal dischetto Webster apre il piatto e spiazza Nava. Ma la squadra di Abate non molla, anzi reagisce alla grande e all'87' torna avanti grazie ai neo-entrati dalla panchina: assist di Bozzolan, gol di Longhi. La festa si completa al 90' con la doppietta di Alesi: servito in profondità da Traorè, fredda Curd di potenza e precisione. Nel recupero è Nava a gudagnarsi gli applausi, ottimo intervento su Soonsup-Bell. Triplice fischio: 3-1.

IL TABELLINO

MILAN-CHELSEA 3-1

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Simić, Paloschi (46'st Parmiggiani), Bartesaghi (41'st Bozzolan); Gala, Marshage, Zeroli (46'st Stalmach); Alesi, Lazetić (33' Traorè), El Hilali (41'st Longhi). A disp.: Torriani; Eletu. All.: Abate.

CHELSEA (4-3-3): Curd; Gilchrist, Humphreys, Akomeah, Hughes; Dyer (24'st Soonsup-Bel) (34'st Runham), Webster, Hall; Mendel-Idowu (24'st Silcott-Duberry), Castledine, Tauriainen (40' Thomas). A disp.: Merrick; Acheampong; McMahon; Runham. All.: Brand.

Arbitro: Bram Van Driessche (Belgio).

Gol: 18'st e 45'st Alesi (M), 39'st Webster (C), 42'st Longhi (M).

Ammoniti: 8'st Akomeah (C), 28'st Silcott-Duberry (C), 33'st Marshage (M), 49'st Castledine (C).