Youth League – Milan-Chelsea 3-1: successo all’ultimo respiro | News

1 di 1

YOUTH LEAGUE, MILAN-CHELSEA 3-1

Gabriele Alesi (attaccante AC Milan Primavera), autore di due gol in Milan-Chelsea 3-1 (UEFA Youth League 2022-2023) | Milan News (Getty Images)

Al 'PUMA House of Football' il Milan Primavera di Ignazio Abate batte, con il risultato di 3-1, il Chelsea Under 19 di Edward Brand in occasione della 4^ giornata del Girone E della UEFA Youth League. Con questi tre punti, i rossoneri restano in testa al gruppo con 8 punti conquistati in 4 partite.

Il primo tempo tra Milan e Chelsea è a basso ritmo, quasi privo di occasioni da gol. Il predominio territoriale è degli ospiti, che, però, non riescono a pungere troppo dalle parti del portiere rossonero, Lapo Nava. In un paio di circostanze, ad ogni modo, i 'Blues' vanno vicini alla realizzazione e sembrano poter mettere la testa avanti da un momento ad un altro.

Il Diavolo, però, si accende proprio nel recupero della prima frazione di gioco. Kevin Zeroli, con un poderoso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, costringe il portiere inglese, Ted Curd, ad un intervento prodigioso. Nella ripresa, poi, è tutta un'altra musica, con il Milan che, finalmente, inizia a mettere il naso fuori dalla propria metà campo e prende il sopravvento sui rivali.

Il vantaggio del Diavolo arriva al 63': calcio di punizione battuto, corto, da Chaka Traoré (subentrato al posto dell'infortunato Marko Lazetić dopo mezzora di gioco); sulla conclusione del capitano, Youns El Hilali, Curd respinge come può. Non si avvede, però, dell'accorrente Gabriele Alesi, che, lesto, deposita la palla in rete per l'1-0 rossonero.

Il minimo vantaggio per il Milan regge una ventina di minuti, durante i quali Chaka Traoré chiama ancora alla parata Curd, stavolta su punizione, per colpa di un'ingenuità. Su uno spiovente in area di rigore rossonera, Jan-Carlo Simić, a contrasto con il nuovo entrato Frankie Runham, tocca la sfera con la mano. L'arbitro fischia il penalty.

Dal dischetto, all'84', il riccioluto centrocampista Charlie Webster spiazza Nava. Ma il finale è tutto da vivere ed è intensamente colorato di rossonero. Mister Abate viene ripagato dalle scelte nelle sostituzioni: all'87', il neo-entrato Andrea Bozzolan si invola sulla sinistra, si fa tutta la fascia e offre, sul secondo palo, un pallone per Jordan Longhi, in campo con lui pochi istanti prima.

Tap-in del centravanti e Milan di nuovo avanti. Al 90', poi, su assist da metà campo del solito Chaka Traoré, Alesi si invola a tu per tu con Curd e lo batte, per la sua doppietta personale, con un destro sul palo più lontano. Milan-Chelsea 3-1 in questo entusiasmante turno di UEFA Youth League. E la palla, ora, passa ai ragazzi di Stefano Pioli. Milan, un giornale italiano spiazza tutti sul rinnovo di Leao >>>