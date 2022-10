Youth League, Chelsea-Milan 1-1: ottimo pareggio rossonero

CHELSEA-MILAN - Arriva un pareggio positivo per il Milan alla terza giornata del girone di Youth League: i ragazzi guidati da Ignazio Abate hanno sfiorato anche la vittoria nella sfida tra Chelsea e Milan, che però si è conclusa con il risultato di 1-1. Partita ben giocata e in cui forse meritavano anche di più. Per i rossoneri a segno Simic. Milan che resta primo nel proprio girone.

SECONDO TEMPO -Avvio di ripresa che vede particolarmente protagonista il Chelsea, alla ricerca del pari. Il Milan si difende con ordine, concede un tentativo mancino al 56' a McMahon ma il pallone finisce alto. Al 65' arriva il pareggio dei Blues: cross di Sturge per Castledine che batte Nava da pochi passi. Il gol subito scuote la squadra di Abate, che si butta in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio. 67', bella girata del neo entrato Longhi con Curd che blocca in due tempi. 71', traversa del Milan, ancora con Longhi, in mezza rovesciata sugli sviluppi di un corner. 77', ottimo filtrante del debuttante Stalmach per El Hilali, che con un destro a giro insidioso pesca l'ottima parata di Curd. Ancora rossoneri protagonisti all'86' con Alesi, sinistro a giro dal limite che sfiora l'incrocio dei pali. In pieno recupero l'ultima chance è dei padroni di casa: destro in area piccola di George che sfiora lo specchio, finisce 1-1.