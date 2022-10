Youth League, Chelsea-Milan 1-1: buon pareggio | LIVE NEWS

Il Milan inizia forte la partita con un'ottima prestazione nei minuti iniziali per l'ennesima volta. Trova il gol con Simic al 9' e poi controlla. Nel finale di primo tempo alza i ritmi la squadra inglese che sfiora il pareggio in un paio di occasioni.

Per il Chelsea: dentro Silcott-Duberry per McMahon.

Contropiede rossonero con El Hilali lanciato in porta, ma solo davanti al portiere Acheampong torna su di lui e chiude in scivolata.

Tiro a giro di El Hilali da posizione favorevole in area, respinge in tutto il portiere alla propria sinistra.

Per il Chelsea: dentro Runham per Soonsup-Bell.

Per il Chelsea: dentro George per Mendel-Idowu.

Occasione clamorosa per George che da distanza ravvicinata sulla destra calcia in diagonale di potenza e sfiora il palo.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Chelsea Football Club Training Ground' dove tra poco, alle ore 16.00, andrà in scena Chelsea-Milan, partita della 3^ giornata del Girone E della Youth League 2022-2023. Restate con noi per la cronaca, in diretta testuale, della gara dei rossoneri di mister Ignazio Abate. Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming.