Roma Primavera, Guidi: “Il Milan ha qualità, dobbiamo evitare passi falsi”

Nella giornata di domani, lunedì 10 aprile, il Milan Primavera di Ignazio Abate scenderà in campo contro la Roma di Federico Guidi. Proprio quest'ultimo è stato intervistato ai microfoni di Sportitalia e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'incontro con i rossoneri. Il tecnico dei giallorossi ha sostenuto come i prossimi avversari abbiano qualità e come ormai non si possano più commettere passi falsi ai fini della classifica. Di seguito le sue parole a riguardo.