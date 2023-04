Calciomercato – Un titolare di Ancelotti non rinnova: Milan alla finestra

Un titolare della rosa di Carlo Ancelotti sembra essere lontano dal rinnovo con il Real Madrid e il Milan rimane alla finestra

Fabio Barera

Sebbene la finestra estiva di calciomercato ancora non abbia aperto i battenti, le società continuano ad agire sotto traccia per non farsi trovare impreparate. E anche il Milan, in vista della prossima stagione, starebbe lavorando per fornire al tecnico Stefano Pioli la rosa più completa possibile.

Tra le possibilità che offre il mercato al momento i parametri zero sembrano essere le occasioni più importanti. E tra questi uno in modo particolare stuzzica le fantasie dei tifosi rossoneri. Stiamo parlando di Marco Asensio. Il duttile spagnolo, titolare di Carlo Ancelotti al Real Madrid, come riferito da todofichajes.com starebbe faticando a trovare l'accordo per il rinnovo con i Blancos.

Nonostante su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Barcellona e di alcuni club di Premier Leaguecome Arsenal,Manchester City e Chelsea, e l'ingaggio da 4,7 milioni di euro potrebbe essere un ostacolo, il Milan potrebbe fare un tentativo qualora dovesse proseguire il proprio cammino in Champions League, come suggerito da MilanLive.it. Milan-Napoli, le chiavi tattiche del match >>>