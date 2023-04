Roma-Milan Primavera 3-2: la cronaca di ‘acmilan.com’ | News

Il Milan Primavera di Ignazio Abate ha perso contro i pari età della Roma: ecco la cronaca del match di 'acmilan.com'

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) I rossoneri non riescono a riscattare la sconfitta subita all'andata ed escono senza punti dallo stadio Tre Fontane di Roma al termine di un match equilibrato e ricco di capovolgimenti di fronte. In casa dei giallorossi, i rossoneri hanno interpretato meglio la gara nel complesso e, dopo una prima frazione bloccata e dal moderato ritmo di gioco, hanno spinto con continuità ed energia nella ripresa, trovando pari e sorpasso con le realizzazioni di Diego Sia e Dariusz Stalmach nel giro di otto minuti. Nel finale però, il cinismo della Roma è bastato per effettuare il contro-sorpasso definitivo, rimonta che ha costretto il Milan al ko per 3-2 nella 26ª giornata di Primavera 1.

Carattere e determinazione non sono bastati alla formazione di Mister Abate, che ha mantenuto un atteggiamento propositivo per tutto l'arco della gara e avrebbe sicuramente meritato un altro risultato per quanto mostrato in campo. Il risultato maturato in casa della Roma lascia il Milan in quindicesima posizione in classifica, ma sempre a distanza ravvicinata dalle avversarie che la precedono in graduatoria fino al decimo posto. Il calendario offre una chance di riscatto nell'immediato: sabato 15 aprile alle 15.00 al PUMA House of Football arriva la sfida al Torino, poi sarà tempo di volgere lo sguardo alle Final Four di UEFA Youth League.

LA CRONACA

Equilibrio e poche occasioni da entrambi i lati caratterizzano l'avvio di gara. Il primo squillo è dei padroni di casa con il destro dalla lunga distanza di Pisilli al 12', mentre i rossoneri rispondono un minuto più tardi con la combinazione tra El Hilali e Sia - murata al momento decisivo. Il Milan sfiora il gol con il mancino deviato di Cuenca, e al 27' i giallorossi passano in vantaggio con il traversone dalla trequarti di Pisilli e il colpo di testa vincente di Misitano che supera Nava. Il Milan, però, resta in partita e costruisce due chance trascinato ancora da Hugo Cuenca: al 39' l'assist è per Sia che non trova la porta da ottima posizione, al minuto 40 il paraguaiano trova El Hilali in area che manda alto con il sinistro. 1-0 all'intervallo.

Sono di marca rossonera anche le prime occasioni della ripresa: al 52' Gala prova a scuotere il Milan con una botta dalla distanza che termina sopra la traversa di Baldi, al 57' Cuenca calcia al volo sull'invito di Sia, tentativo respinto da Falasca. Al 65' arriva il meritato pari rossonero: Bakoune strappa sulla corsia e suggerisce al centro, Sia è puntuale e sottoporta firma l'1-1. La traversa colpita da El Hilali su punizione (69') anticipa il sorpasso firmato Stalmach, che al 73' scarica un mancino violento che si insacca all'angolino senza lasciare scampo a Baldi. I giallorossi si riversano in avanti e tornano in corsa con un sinistro di Cassano dal limite (76'), prima del definitivo nuovo vantaggio. Bozzolan a contrasto con Keramitsis e per l'arbitro è rigore, dal dischetto Pagano spiazza Nava. Il forcing finale non premia i rossoneri, finisce 3-2.

IL TABELLINO

ROMA-MILAN 3-2

ROMA (3-4-2-1): Baldi; Keramitsis, Faticanti, Chesti; Louakima (24'st Missori), Pisilli, Vetkal, Oliveras Codina (11' Falasca); Cassano, Pagano (42'st Pellegrini); Misitano (24'st Majchrzak). A disp.: Del Bello, Razumejevs; Foubert-Jacquemin, Golič, Silva; D'Alessio, Ivković, Mannini; Bolzán, Padula, Ruggiero. All.: Guidi.

MILAN (4-3-3): Nava; Simić (1'st Bakoune), Coubis, Nsiala, Bozzolan (38'st Longhi); Stalmach, Victor (38'st Malaspina), Gala (12'st Alesi); Cuenca, El Hilali, Sia (22'st Bartesaghi). A disp.: Bartoccioni, Torriani; Casali, D'Alessio, Paloschi; Foglio; Capone, Mangiameli. All.: Abate.

Arbitro: Scatena di Avezzano.

Gol: 27' Misitano (R), 20'st Sia (M), 28'st Stalmach (M), 31'st Cassano (R), 37'st rig. Pagano (R).

Ammoniti: 21' Pisilli (R), 30' Gala (M), 8'st Victor (M), 14'st El Hilali (M), 33'st Falasca (R), 36'st Bozzolan (M).