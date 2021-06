Primavera, Roma-Milan 2-0: i gol e gli highlights del match | Video

Le ultime notizie sul Milan primavera. I ragazzi allenati da Giunti hanno perso 2-0 contro i pari età della Roma: ecco la sintesi del match

Nella giornata di domenica, il Milan primavera ha affrontato in trasferta i pari età della Roma. La squadra giallorossa ha spento definitivamente le speranze ai rossoneri per accedere ai playoff in quanto i ragazzi di Giunti hanno perso 2-0. Le reti dei capitolini portano le firme di Zalewski e Tall. Ecco di seguito i gol e gli highlights del match. Ecco le ultime di giornata sul calciomercato del Milan: Calhanoglu, Junior Firpo e tanto altro