Calciomercato Milan, top news: le ultime su Calhanoglu, Kamara e Firpo

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 13 giugno 2021, sul calciomercato del Milan. Arrivano conferme: l'Atletico Madrid propone un'offerta ad Hakan Calhanoglu. Intanto, per il calciomercato in entrata, i rossoneri continuano a spingere forte per Junior Firpo del Barcellona e trattano il ritorno di Diogo Dalot con il Manchester United. A centrocampo è forte l'interesse per Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia, mentre per l'attacco il nome è sempre quello di Olivier Giroud: accordo raggiunto con il giocatore. Ecco le news, sempre in continuo aggiornamento.