Primavera, Milan-Sampdoria 1-1: commento e classifica aggiornata | News

E' terminata 1-1 la partita valida per la 19^ giornata del campionato di Primavera 1 tra Milan e Sampdoria . Un risultato giusto per quanto visto, considerato che non si è trattata di una partita entusiasmante e ricca di occasioni da gol. Durante la prima frazione di gioco si è vista una gara molto bloccata a centrocampo, con le due squadre che hanno lottato su ogni pallone possibile senza però creare chissà quali occasioni pericolose. Il primo squillo del match, infatti, arriva al 38esimo, in occasione del gol del momentaneo vantaggio blucerchiato grazie ad un gol di Pozzato . Il giocatore della Sampdoria ha colpito con un preciso diagonale al volo, con la palla che si è insaccata nell'angolino alla destra di Nava .

Secondo tempo un po' più vivace anche grazie alle sostituzioni. E tra i nuovi entrati, chi ha fatto la differenza è stato Chaka Traoré, il quale è entrato al posto di Cuenca. Al 57esimo la squadra di Abate ha creato un'occasione per il pareggio. Bella azione dei rossoneri, con Alesi che serve la sovrapposizione di Malaspina. Cross del terzino per Casali che tira a botta sicura, ma Tantalocchi riesce a bloccare una palla molto, molto insidiosa. Rossoneri vicini al pareggio. Pareggio che è arrivato pochi minuti più tardi, al 66esimo, grazie ad uno strepitoso gol su calcio di punizione del neo entrato Traoré. Veramente imprendibile il suo tiro dai 25 metri. Nonostante la rete dell'1-1, la Sampdoria non ha reagito, così come il Milan non ha creato chissà che occasioni per tentare di portare a casa i tre punti. Insomma, una partita non ricca di emozioni, con un risultato tutto sommato giusto per quanto visto in campo. Milan che conquista un punto ma rimane ancora in zona play out a sei punti dalla zona retrocessione.