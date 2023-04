Primavera, Milan-Lecce 3-1: il commento e classifica aggiornata | News

Termina 3-1 il match valevole per la 29esima giornata del campionato Primavera 1 tra Milan e Lecce. Partita a tratti soporifera, con poche emozioni ma tanta fisicità in campo. I rossoneri sembrano partire meglio, cercando di mantenere più a lungo il pallone con scambi che, però, non muovono le linee dei salentini. Il Lecce, quindi, sale in cattedra e comincia ad occupare con insistenza la metà campo avversaria. Tanti i palloni persi in ripartenza dal Milan, causa un'aggressività giallorossa ben organizzata. E, difatti, i rossoneri iniziano a vedere molto meno il pallone, con il centrocampo leccese che appare più tonico e veloce. Tanti cross, pochi tiri in porta e molti tentativi del duo più talentuoso a disposizione di Mister Abate: Cuenca e Traore provano a mettersi sulle spalle la squadra. Il primo sfila più volte sulla destra, ma i suoi passaggi non trovano mai una degna conclusione. Il secondo, invece, prova a scardinare la difesa avversaria svariando per il campo, ma gli sbocchi sono pochi e le idee anche. Il primo tempo si conclude così sullo 0-0.