Roma-Milan, da amici a rivali: Abraham e la sfida a Tomori

Roma-Milan, i vecchi amici Abraham e Tomori

Da piccoli giocavano insieme, si legge, sognavano anche insieme e chissà quante altre cose avranno fatto uno accanto all'altro. Da una parte Tammy, dall'altra Fikayo, per tutti molto più semplicemente Fik. Abraham e Tomori stasera si ritroveranno ancora una volta in campo, stavolta però da rivali, sempre che poi il centravanti inglese riesca a convincere Mourinho a dargli una maglia da titolare. Tammy e Fik sono cresciuti insieme nel Chelsea, dove sono entrati giovanissimi, all'età di sette anni. Era il 2003, subito nella stessa squadra, l'Under 8 dei Blues. Ed insieme hanno fatto poi tutto il percorso delle giovanili. «Conosco Tammy come il palmo della mia mano - ha detto tempo fa Tomori - Per me lui è come un fratello». Abraham e Tomori continuano a vedersi ed a sentirsi quasi ogni giorno. «Quando ho saputo che poteva venire in Italia, gli ho consigliato subito di farlo», ha detto ancora Tomori. E il rapporto è così saldo che spesso i due fanno le vacanze insieme.