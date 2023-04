Roma-Milan, Mancini e Theo Hernandez: duello tra i più odiati

Mourinho e Pioli, naturalmente, prendono il pacchetto completo e non li toglierebbero mai dal campo. Mancini è uno dei simboli della Roma di Mourinho, che vive di fisicità. Nella scorsa stagione ha preso 15 cartellini gialli in campionato, suo record personale eguagliato. In estate ha capito di dover stare più attento e le ammonizioni sono calate a 6. A Mou piace perché non si tira indietro ed è un leader, non per caso Mancini ha rinnovato per 3,5 milioni a stagione.