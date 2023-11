Primavera – Milan-Cagliari 2-4, rossoneri sorpresi tra le mura amiche

LA CRONACA — Poche le occasioni da rete da entrambi i lati in avvio di partita, il Milan gestisce il possesso senza affondare. È Liberali ad accendere i rossoneri. Al 20' si fa vedere con una girata in area bloccata da Iliev, e tra il 25' e il 27' costruisce altre due palle-gol: prima semina il panico in area ma non inquadra lo specchio da ottima posizione, poi angola bene un sinistro velenoso ma Iliev è reattivo e gli nega il vantaggio. Gli ospiti provano a colpire in ripartenza, ma la difesa milanista non si fa sorprendere. L'ultimo squillo di una prima frazione bloccata è sulla testa di Cuenca che devia a lato un traversone di Magni (41'). 0-0 all'intervallo.

Il copione non cambia nel primo quarto d'ora della ripresa, ma intorno all'ora di gioco inizia un altro match. Gli ospiti sorprendono e colpiscono due volte la retroguardia rossonera nel giro di un minuto, portandosi sul doppio vantaggio con Mutandwa (60') e Konate (61'). Liberali rianima subito il Milan: al 64' controlla un cross lungo di Jiménez, salta l'uomo con una magia e deposita in rete l'1-2. I rossoneri sono vivi e si buttano in avanti, ma al minuto 73 si scoprono e concedono il terzo gol agli ospiti, a segno con Vinciguerra. La reazione è ancora immediata, e dagli sviluppi di un corner l'autorete di Catena vale il 2-3 al 77'. L'assalto finale non premia i rossoneri, Konate chiude i conti a tempo scaduto. Finisce 2-4.

IL TABELLINO — MILAN-CAGLIARI 2-4

MILAN (4-2-3-1): Bartoccioni; Jiménez, Parmiggiani, Nsiala, Magni (23'st Bakoune); Malaspina, Stalmach (29'st Victor); Cuenca (29'st Scotti), Zeroli, Liberali (23'st Martinazzi); Sia. A disp.: Torriani; Amaral Castilho, Paloschi, Perina; Sala; Simmelhack, Skoczylas. All.: Abate.

CAGLIARI (4-3-3): Iliev; Arba, Cogoni (38'st Pintus), Catena, Idrissi; Sulev (38'st Deriu), Carboni, Marcolini; Konate, Vinciguerra, Mutandwa (38'st Achour). A disp.: Renna; Balde, Casali, Conti, Franke, Mellino, Pulina. All.: Pisacane.

Arbitro: Zoppi di Firenze.

Gol: 15'st Mutandwa (C), 16'st Konate (C), 19'st Liberali (M), 28'st Vinciguerra (C), 32'st aut. Catena (M), 51'st Konate (C).

Ammoniti: 45' Jiménez (M), 5'st Magni (M), 38'st Mutandwa (C), 42'st Carboni (C), 43'st Zeroli (M), 44'st Vinciguerra (C).

