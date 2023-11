Serafini: “Difficile analizzare il Milan, Pioli resta in panchina perché…”

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Credo che quest'anno se proprio non succede uno sfacelo di un filotto negativo di partite, Pioli resterà in panchina. Se nei momenti di difficoltà tiri fuori partite come quella col Napoli o col PSG, vuol dire che la compattezza c'è nella squadra". LEGGI ANCHE: Milan al top degli investimenti con il calcio made in USA >>>