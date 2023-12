Primavera – Lazio-Milan 1-0, rossoneri sconfitti di misura | News

Rossoneri coraggiosi, giovani - il match si è chiuso con tre 2007 in campo, compreso l'esordio in campionato di Perera - ma sfortunati, quelli che escono dalla trasferta laziale con la seconda sconfitta consecutiva in campionato, restando così a quota 23 punti in classifica. Di spunti per ripartire, però, ce ne sono diversi e il calendario in questo senso arriva in aiuto. Il Milan infatti tornerà in campo mercoledì 6 dicembre, per gli Ottavi di Coppa Italia sul campo dell'Empoli, mentre il prossimo appuntamento al PUMA House of Football sarà sabato 9 contro il Genoa.