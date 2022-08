Primavera 1, Milan-Frosinone: la formazione ufficiale di mister Abate

Il Milan Primavera è pronto ad iniziare una nuova avventura con un nuovo allenatore in panchina. Dopo l'esonero di Federico Giunti e la parentesi Christian Terni, i rossoneri sono pronti a ripartire da Ignazio Abate. Ecco la sua formazione ufficiale in vista della partita contro il Frosinone, valida per la prima giornata del campionato Primavera 1. Fischio d'inizio alle ore 11: per non perderti nemmeno un'azione segui la diretta testuale sul nostro sito PianetaMilan.it.