Milan Primavera, il programma del weekend: oggi la Fiorentina

Ecco il programma per le primavere del Milan: Fiorentina per la maschile, Tavagnacco per la femminile in tre giorni ricchi di impegni

(fonte: acmilan.com) - Parte già di venerdì il fine settimana del Settore Giovanile rossonero, poiché la Primavera di Ignazio Abate - impegnata martedì 28 contro il Ruh Lviv in Youth League - riceve in anticipo la Fiorentina al PUMA House of Football. È la prima partita di un weekend particolarmente denso per le nostre rappresentative giovanili, con sei sfide al sabato (spicca l'impegno casalingo dell'Under 17 femminile, in casa contro il Cesena) e tre alla domenica, compreso il ritorno in campo della Primavera femminile, che da capolista del girone affronta in casa il Tavagnacco.