Milan, Messias: “Si parlava di spogliatoio spaccato..”

Emiliano Guadagnoli

Junior Messias, esterno del Milan, ha parlato del suo momento con i rossoneri e della sua carriera con la maglia del Diavolo. Ecco le sue parole ai microfoni di MilanTv.

"Per me è un piacere enorme fare parte della Fondazione Milan: un progetto importante e grande".

Sul gol col Monza: "Quel gol ha dato alla squadra il terzo successo di fila. Importante non aver subito gol dopo tutti quelli subiti in poche partite. Per noi è un passo in avanti. Dobbiamo mantenere umiltà, lavorare e giocare per la squadra".

Sul brutto periodo: "Non ci siamo sempre stati, abbiamo sempre lavorato, anche nel periodo brutto. Non abbiamo capito cos'è successo. Da fuori si parlava di rotture nel gruppo, di problemi. Nulla di ciò, siamo un gruppo unito. I tifosi mi hanno sorpreso, ci hanno sempre sostenuto e ci sono stati vicini. Non ho mai visto una cosa del genere. Non so se in altre squadre i tifosi fanno così. Dobbiamo continuare a lavorare e stare attenti. Questi momenti arrivano che neanche te ne accorgi. Dobbiamo giocare il nostro calcio".

Sul nuovo modulo: "Per me non è cambiato molto, mi sono sempre sacrificato per la squadra anche in fase di non possesso".

Sull'Atalanta: "Una partita difficile, ma come le altre. La classifica conta poco. Abbiamo avuto difficoltà contro squadre più in basso di noi. Loro sono forti, giocano bene. Noi dobbiamo difendere bene e migliorare sotto molti aspetti, per tornare quelli dello scorso anno". Milan, Giroud: “Spero in un accordo. Colpa mia se De Ketelaere…”

