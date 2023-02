Milan Primavera, Zeroli: “Dobbiamo essere cattivi anche in campionato”

Kevin Zeroli, giocatore del Milan Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al successo odierno contro il Rukh Lviv

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Kevin Zeroli ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match vinto dal Milan Primavera contro il Rukh Lviv, deciso proprio da una sua rete. Tra le tematiche toccate anche quella del diverso cammino in campionato, per il quale ha chiesto ai compagni la stessa cattiveria. Di seguito le sue parole.