Il calendario ufficiale del campionato Primavera 1: il percorso dei ragazzi del Milan di Giovanni Renna
Milan Primavera, rimonta sul Cagliari. Renna: "Ragazzi impeccabili su tutto" | PM
La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario del campionato Primavera 1 per la stagione 2026/2027. La struttura del torneo prevede una pianificazione allineata alle pause della Serie A per gli impegni delle nazionali e per la sosta legata alle festività natalizie. Il programma include inoltre tre turni infrasettimanali, fissati rispettivamente per il 16 dicembre, il 6 gennaio e il 3 marzo.
Le tappe principali del Milan PrimaveraIl Milan Primavera debutterà il 22 agosto tra le mura amiche della ‘PUMA House of Football’ di Vismara contro il Torino. La settimana successiva la squadra di Giovanni Renna sarà impegnata nella prima trasferta sul campo del Cesena, che precederà il confronto casalingo contro la Juventus fissato per il 5 settembre. I due derby di Milano contro l'Inter andranno in scena alla 16ª e alla 35ª giornata. L'ultimo match interno sarà quello contro la Fiorentina, mentre l'atto conclusivo del campionato è previsto per il 22 maggio a Cagliari.
Milan Primavera, il girone d'andata
- 1ª giornata (22 agosto): Milan-Torino
- 2ª giornata (29 agosto): Cesena-Milan
- 3ª giornata (5 settembre): Milan-Juventus
- 4ª giornata (12 settembre): Hellas Verona-Milan
- 5ª giornata (19 settembre): Milan-Roma
- 6ª giornata (10 ottobre): Atalanta-Milan
- 7ª giornata (17 ottobre): Milan-Cagliari
- 8ª giornata (24 ottobre): Fiorentina-Milan
- 9ª giornata (31 ottobre): Monza-Milan
- 10ª giornata (7 novembre): Milan-AlbinoLeffe
- 11ª giornata (21 novembre): Lazio-Milan
- 12ª giornata (28 novembre): Milan-Lecce
- 13ª giornata (5 dicembre): Milan-Genoa
- 14ª giornata (12 dicembre): Sassuolo-Milan
- 15ª giornata (16 dicembre): Milan-Parma (Turno infrasettimanale)
- 16ª giornata (19 dicembre): Inter-Milan
- 17ª giornata (3 gennaio): Milan-Como
- 18ª giornata (6 gennaio): Empoli-Milan (Turno infrasettimanale)
- 19ª giornata (9 gennaio): Milan-Bologna
Il girone di ritorno
- 20ª giornata (16 gennaio): Torino-Milan
- 21ª giornata (23 gennaio): Milan-Lazio
- 22ª giornata (30 gennaio): AlbinoLeffe-Milan
- 23ª giornata (6 febbraio): Milan-Sassuolo
- 24ª giornata (13 febbraio): Lecce-Milan
- 25ª giornata (20 febbraio): Milan-Monza
- 26ª giornata (27 febbraio): Roma-Milan
- 27ª giornata (3 marzo): Milan-Hellas Verona (Turno infrasettimanale)
- 28ª giornata (6 marzo): Genoa-Milan
- 29ª giornata (13 marzo): Juventus-Milan
- 30ª giornata (20 marzo): Milan-Empoli
- 31ª giornata (3 aprile): Como-Milan
- 32ª giornata (10 aprile): Milan-Atalanta
- 33ª giornata (17 aprile): Milan-Cesena
- 34ª giornata (24 aprile): Bologna-Milan
- 35ª giornata (1° maggio): Milan-Inter
- 36ª giornata (8 maggio): Parma-Milan
- 37ª giornata (15 maggio): Milan-Fiorentina
- 38ª giornata (22 maggio): Cagliari-Milan
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