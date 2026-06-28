La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario del campionato Primavera 1 per la stagione 2026/2027. La struttura del torneo prevede una pianificazione allineata alle pause della Serie A per gli impegni delle nazionali e per la sosta legata alle festività natalizie. Il programma include inoltre tre turni infrasettimanali, fissati rispettivamente per il 16 dicembre, il 6 gennaio e il 3 marzo.

Le tappe principali del Milan Primavera

Milan Primavera, il girone d'andata

1ª giornata (22 agosto): Milan-Torino

(22 agosto): Milan-Torino 2ª giornata (29 agosto): Cesena-Milan

(29 agosto): Cesena-Milan 3ª giornata (5 settembre): Milan-Juventus

(5 settembre): Milan-Juventus 4ª giornata (12 settembre): Hellas Verona-Milan

(12 settembre): Hellas Verona-Milan 5ª giornata (19 settembre): Milan-Roma

(19 settembre): Milan-Roma 6ª giornata (10 ottobre): Atalanta-Milan

(10 ottobre): Atalanta-Milan 7ª giornata (17 ottobre): Milan-Cagliari

(17 ottobre): Milan-Cagliari 8ª giornata (24 ottobre): Fiorentina-Milan

(24 ottobre): Fiorentina-Milan 9ª giornata (31 ottobre): Monza-Milan

(31 ottobre): Monza-Milan 10ª giornata (7 novembre): Milan-AlbinoLeffe

(7 novembre): Milan-AlbinoLeffe 11ª giornata (21 novembre): Lazio-Milan

(21 novembre): Lazio-Milan 12ª giornata (28 novembre): Milan-Lecce

(28 novembre): Milan-Lecce 13ª giornata (5 dicembre): Milan-Genoa

(5 dicembre): Milan-Genoa 14ª giornata (12 dicembre): Sassuolo-Milan

(12 dicembre): Sassuolo-Milan 15ª giornata (16 dicembre): Milan-Parma (Turno infrasettimanale)

(16 dicembre): Milan-Parma (Turno infrasettimanale) 16ª giornata (19 dicembre): Inter-Milan

(19 dicembre): Inter-Milan 17ª giornata (3 gennaio): Milan-Como

(3 gennaio): Milan-Como 18ª giornata (6 gennaio): Empoli-Milan (Turno infrasettimanale)

(6 gennaio): Empoli-Milan (Turno infrasettimanale) 19ª giornata (9 gennaio): Milan-Bologna

Il girone di ritorno

20ª giornata (16 gennaio): Torino-Milan

(16 gennaio): Torino-Milan 21ª giornata (23 gennaio): Milan-Lazio

(23 gennaio): Milan-Lazio 22ª giornata (30 gennaio): AlbinoLeffe-Milan

(30 gennaio): AlbinoLeffe-Milan 23ª giornata (6 febbraio): Milan-Sassuolo

(6 febbraio): Milan-Sassuolo 24ª giornata (13 febbraio): Lecce-Milan

(13 febbraio): Lecce-Milan 25ª giornata (20 febbraio): Milan-Monza

(20 febbraio): Milan-Monza 26ª giornata (27 febbraio): Roma-Milan

(27 febbraio): Roma-Milan 27ª giornata (3 marzo): Milan-Hellas Verona (Turno infrasettimanale)

(3 marzo): Milan-Hellas Verona (Turno infrasettimanale) 28ª giornata (6 marzo): Genoa-Milan

(6 marzo): Genoa-Milan 29ª giornata (13 marzo): Juventus-Milan

(13 marzo): Juventus-Milan 30ª giornata (20 marzo): Milan-Empoli

(20 marzo): Milan-Empoli 31ª giornata (3 aprile): Como-Milan

(3 aprile): Como-Milan 32ª giornata (10 aprile): Milan-Atalanta

(10 aprile): Milan-Atalanta 33ª giornata (17 aprile): Milan-Cesena

(17 aprile): Milan-Cesena 34ª giornata (24 aprile): Bologna-Milan

(24 aprile): Bologna-Milan 35ª giornata (1° maggio): Milan-Inter

(1° maggio): Milan-Inter 36ª giornata (8 maggio): Parma-Milan

(8 maggio): Parma-Milan 37ª giornata (15 maggio): Milan-Fiorentina

(15 maggio): Milan-Fiorentina 38ª giornata (22 maggio): Cagliari-Milan