Milan, il programma del weekend: esami importanti per le due Primavera

Un altro weekend di partite è alle porte: torna in campo la Primavera Femminile che, dopo la vittoria della Viareggio Women's Cup, ritrova il campionato e affronta il big match con la Roma, terza in classifica a 6 punti proprio dalle rossonere. In campo anche la Primavera maschile di Ignazio Abate, che ospiterà il Torino nell'anticipo di sabato alle 15.00 al PUMA House of Football. Trasferte importanti per U18, contro la SPAL, e U15/U16, entrambe con il Südtirol, mentre l'U17 attende in casa l'Udinese. Nel settore femminile, prosegue l'Interregionale per U17 e U15, rispettivamente in campo contro Cesena e Vicenza. Ecco il dettaglio di tutti gli impegni di questo fine settimana a tinte rossonere.