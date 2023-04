Champions League, vittoria italiana? Ecco le carte del Milan

Milan, Inter e Napoli sono ancora in corsa per poter vincere la Champions League: ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla delle possibilità delle italiane di vincere la Champions League . La Serie A parte da outsider, ma la strada potrebbe essere aperta per almeno un'italiana in finale. Ecco le possibilità del Milan .

Milan, le possibilità in Champions League

Il Milan, si legge, ha Leao e Brahim Diaz come calciatori che possono cambiare l'andamento di una partita. Il limite dei rossoneri è la panchina: Pioli può contare su 12-13 giocatori. Il resto ha dato più dubbi che sicurezze. Per l'allenatore rossonero, manca anche un cambio all'altezza di Giroud. Ma il Milan compensa con una qualità di gioco molto internazionale e con l’abitudine alla Champions che le dà più sicurezza in campo. Lo si è visto anche contro il Napoli: evaporati i 22 punti di differenza del campionato. Il Milan ha già vinto 7 volte il trofeo, secondo solo al Real. In finale a Istanbul c’è già stato e potrebbe di nuovo tornarci. L'esperienza europea potrebbe essere una chiave decisiva. Stadio Milan, aperte tutte le possibilità: due mesi per scegliere