Stadio Milan, aperte tutte le possibilità: due mesi per scegliere | PM NEWS

Il Milan continua la ricerca per l'area e il giusto progetto per il nuovo stadio rossonero: ecco le ultime novità

Secondo quanto ci risulta, per quanto riguarda lo stadio del Milan, sono ancora aperte tutte le strade. Nessuna opzione, al momento, è in vantaggio sull'altra. Nonostante le possibili difficoltà sull'area di La Maura, questa, resta comunque un'opzione percorribile e valutata. C'è disponibilità da Sesto, con un'altra possibilità rappresentata da San Donato. Un po' dietro Rozzano. Non ci sono opzioni opzioni al momento sconosciute o nascoste. Per quanto riguarda il nuovo San Siro, resterebbe in piedi solo come ultima opzione al momento. Bisognerà dare una risposta su questa soluzione. Entro due/tre mesi ci sarà una decisione definitiva da parte del Milan.