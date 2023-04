Bologna-Milan, probabili formazioni: sarà rivoluzione di Pioli

La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, fà il punto sulle possibili scelte di Stefano Pioli in vista della partita di domani tra Milan e Bologna .

Bologna-Milan, la rovoluzione di Pioli

Stefano Pioli, si legge, va verso un cambiamento totale del Milan a Bologna: 10 titolari diversi rispetto all’andata di Champions con il Napoli. L’unico confermato è Mike Maignan, che resterà in porta. De Ketelaere dovrebbe tornare titolare. Con lui ci saranno Ante Rebic e Divock Origi, molto negativi dall’inizio contro l’Empoli venerdì scorso. A completare il quartetto offensivo, Alexis Saelemaekers a destra. Molto probabili anche i cambiamenti negli altri reparti. Pioli pensa a Pobega e a Vranckx a metà campo, a Florenzi, Kalulu, Thiaw e Ballo-Touré in difesa. Decisione definitiva nelle prossime 24 ore ma l’idea sarebbe netta. La scelta di far riposare i titolari conta: Pioli rischia di non centrare un posto nei primi 4, ma la gara di ritorno contro il Napoli, resta troppo importante. L'allenatore rossonero, quindi, si deve affidare alle riserve. Ecco la probabile formazione del Milan a Bologna.