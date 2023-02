Milan Primavera, Mangiameli: “I gol fatti sono frutto del lavoro di squadra”

Federico Mangiameli , che milita nel Milan Primavera , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan Tv, durante la quale ha toccato molti temi importanti. L'attaccante rossonero ha parlato anche dell'aspetto relativo ai gol fatti dalla squadra e a quelli subiti. In modo particolare ha spiegato come le reti segnate siano tutte frutto di un buon lavoro da parte degli undici in campo. Di seguito le sue parole.

Milan Primavera, le parole di Federico Mangiameli sul lavoro di squadra

"I dati sui gol subiti e i gol fatti in casa sono sicuramente frutto del lavoro svolto da tutti gli undici in campo. I gol che subiamo sono derivati spesso da una pressione fatta non bene dagli attaccanti. I gol fatti, invece, sono frutto di una corretta costruzione dal basso e dal lavoro di squadra".