Il Milan Primavera perde 1-0 in casa contro il Lecce nella 12^ giornata del campionato Primavera 1 2026/2027. A decidere la gara della 'Puma House of Football' di Vismara è stato il gol olimpico su calcio d'angolo di Alessandro Di Pasquale al 77’. Con questo successo la squadra di Simone Schipa ferma la serie di tre vittorie consecutive in campionato dei rossoneri di Giovanni Renna, arrivati all'appuntamento dopo i successi su Monza e AlbinoLeffe e il colpaccio esterno per 1-0 sul campo della Lazio. Un risultato che posiziona il Diavolo al 7° posto in classifica, in attesa degli esiti di Genoa-Cesena e Roma-Fiorentina.

Il racconto della partita e le occasioni del Milan

Il primo tentativo della partita è quello dial 15', seguito da una doppia occasione al 31' cone ancora Zaramella, chiusi dalla difesa leccese. Il portiere del Milan Primavera,, blocca su Onyemachi al 38', poi nei minuti finali del primo tempo,colpisce la traversa dal limite per il

Nella ripresa entra Colombo per Ibrahimovic. Al 48' Fajardo salva sulla linea un colpo di testa di Zaramella, al 59' Penev devia in angolo un tiro ancora di Zaramella e al 66' respinge sul primo palo la conclusione di Colombo. Al 77' Di Pasquale calcia direttamente da corner e trova il gol del definitivo 0-1. Nel finale il Milan protesta per un contatto in area, ma l'arbitro Gianmarco Vailati lascia proseguire fino al fischio finale dopo quattro minuti di recupero.

Il tabellino di Milan Priamvera-Lecce 0-1

77' Di Pasquale (L).

Milan: Catalano; Nolli, Tartaglia (76' Calvani), Ibrahimovic (46' Colombo), Geroli, Angelicchio (81' Petrone), Dotta (71' Anastasio), Zaramella, Messaoudi, Cullotta, Cisse (81' Samb). A disposizione: Faccioli, Vechiu, Guglielmo, Mazzeo, Seedorf, Martini. Allenatore: Giovanni Renna.

Lecce: Penev; Larsen, Dalla Costa, Palomares, Laerke, Flies, Onyemachi (79' Dahman), Di Pasquale, Fajardo (79' Milojevic), Longo, Perrone (68' Persano). A disposizione: Fontanarosa, Lucarella, Marrocco, Vitale, Parente, Trio, Cafasso, Candido. Allenatore: Simone Schipa.

Arbitro: Gianmarco Vailati (sezione di Crema).