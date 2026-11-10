Milan Primavera in netta crescita: numeri positivi. I top marcatori e un'età media che sorprende

Siamo nel pieno della pausa per le partite delle nazionali ed è il momento ideale per vedere come sta andando il Milan Primavera di Giovanni Renna. Ricordiamo che il primo obiettivo dell'Under 20 rossonera è quello di preparare i talenti del Diavolo per il Milan Futuro e per il grande passo in prima squadra. Il Milan Primavera si trova alla pausa di novembre al settimo posto in classifica con 16 punti, a soli 5 punti dal Parma in testa al campionato. Il Diavolo arriva da un ottimo periodo di forma: vittorie contro Cagliari, Monza e Albinoleffe e sconfitta contro la Fiorentina. La squadra di Renna tornerà in campo il prossimo 22 novembre contro la Lazio Primavera.

Andiamo a vedere qualche statistica interessante della squadra: 20 i gol segnati fino a questo momento a fronte dei 13 subiti, con una media di 2 reti a partita. L'età media dei calciatori scesi in campo è un altro esempio della voglia del Milan di lavorare sul proprio futuro: 18,2 anni.

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Le statistiche individuali del Milan Primavera: gol e assist

Passiamo alle statistiche individuali e ai trascinatori offensivi della formazione di Giovanni Renna.

Ecco la classifica per i gol segnati:

Max Anastasio: 4 gol

4 gol Mattia Zaramella: 4 gol

4 gol Andrea Cullotta: 2 gol

2 gol Edoardo Tartaglia: 2 gol

2 gol Vincent Ibrahimovic: 2 gol

Ecco invece i top del Milan Primavera a livello di assist:

Luca Nolli: 2 assist

2 assist Edoardo Tartaglia: 1 assist

1 assist Max Anastasio: 1 assist

1 assist Riccardo Grassini: 1 assist

1 assist Yanis Messaoudi: 1 assist

La classifica combinata (Gol + Assist) e i minutaggi completi

Max Anastasio: 5 (gol + assist)

5 (gol + assist) Mattia Zaramella: 4 (gol + assist)

4 (gol + assist) Edoardo Tartaglia: 3 (gol + assist)

3 (gol + assist) Luca Nolli: 3 (gol + assist)

3 (gol + assist) Andrea Cullotta: 2 (gol + assist)

Passiamo a chi è in testa alla classifica per gol più assist (combinata):

Ecco quali sono stati i calciatori più impiegati fino a questo momento da Renna:

Alessio Catalano: 720 minuti

720 minuti Andrea Cullotta: 720 minuti

720 minuti Francesco Domnitei: 704 minuti

704 minuti Edoardo Tartaglia: 695 minuti

695 minuti Matteo Geroli: 675 minuti

In queste prime partite di campionato abbiamo visto un Milan Primavera molto propositivo che cerca spesso gli esterni (terzini e giocatori più offensivi) per creare gioco e occasioni da rete. Il lavoro di Vergine in dirigenza e di Renna sulla panchina continua con il Milan che spera di avere sempre più calciatori nati e cresciuti in rossonero pronti per il grande salto.