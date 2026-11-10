Milan Primavera in netta crescita: numeri positivi. I top marcatori e un'età media che sorprende

A soli 5 punti dal primo posto con Anastasio e Zaramella trascinatori, l'Under 20 rossonera stupisce per identità e numeri. Ecco le classifiche complete
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Siamo nel pieno della pausa per le partite delle nazionali ed è il momento ideale per vedere come sta andando il Milan Primavera di Giovanni Renna. Ricordiamo che il primo obiettivo dell'Under 20 rossonera è quello di preparare i talenti del Diavolo per il Milan Futuro e per il grande passo in prima squadra. Il Milan Primavera si trova alla pausa di novembre al settimo posto in classifica con 16 punti, a soli 5 punti dal Parma in testa al campionato. Il Diavolo arriva da un ottimo periodo di forma: vittorie contro Cagliari, Monza e Albinoleffe e sconfitta contro la Fiorentina. La squadra di Renna tornerà in campo il prossimo 22 novembre contro la Lazio Primavera.
Andiamo a vedere qualche statistica interessante della squadra: 20 i gol segnati fino a questo momento a fronte dei 13 subiti, con una media di 2 reti a partita. L'età media dei calciatori scesi in campo è un altro esempio della voglia del Milan di lavorare sul proprio futuro: 18,2 anni.
Le statistiche individuali del Milan Primavera: gol e assistPassiamo alle statistiche individuali e ai trascinatori offensivi della formazione di Giovanni Renna.
Ecco la classifica per i gol segnati:
- Max Anastasio: 4 gol
- Mattia Zaramella: 4 gol
- Andrea Cullotta: 2 gol
- Edoardo Tartaglia: 2 gol
- Vincent Ibrahimovic: 2 gol
Ecco invece i top del Milan Primavera a livello di assist:
- Luca Nolli: 2 assist
- Edoardo Tartaglia: 1 assist
- Max Anastasio: 1 assist
- Riccardo Grassini: 1 assist
- Yanis Messaoudi: 1 assist
La classifica combinata (Gol + Assist) e i minutaggi completiPassiamo a chi è in testa alla classifica per gol più assist (combinata):
- Max Anastasio: 5 (gol + assist)
- Mattia Zaramella: 4 (gol + assist)
- Edoardo Tartaglia: 3 (gol + assist)
- Luca Nolli: 3 (gol + assist)
- Andrea Cullotta: 2 (gol + assist)
Ecco quali sono stati i calciatori più impiegati fino a questo momento da Renna:
- Alessio Catalano: 720 minuti
- Andrea Cullotta: 720 minuti
- Francesco Domnitei: 704 minuti
- Edoardo Tartaglia: 695 minuti
- Matteo Geroli: 675 minuti
In queste prime partite di campionato abbiamo visto un Milan Primavera molto propositivo che cerca spesso gli esterni (terzini e giocatori più offensivi) per creare gioco e occasioni da rete. Il lavoro di Vergine in dirigenza e di Renna sulla panchina continua con il Milan che spera di avere sempre più calciatori nati e cresciuti in rossonero pronti per il grande salto.
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