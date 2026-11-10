A soli 5 punti dal primo posto con Anastasio e Zaramella trascinatori, l'Under 20 rossonera stupisce per identità e numeri. Ecco le classifiche complete

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan Primavera, doppietta per Vincent Ibrahimović: "Secondo me vinciamo tutto" | Video

Milan Primavera, doppietta per Vincent Ibrahimović: "Secondo me vinciamo tutto" | Video

Siamo nel pieno della pausa per le partite delle nazionali ed è il momento ideale per vedere come sta andando il Milan Primavera di Giovanni Renna. Ricordiamo che il primo obiettivo dell'Under 20 rossonera è quello di preparare i talenti del Diavolo per il Milan Futuro e per il grande passo in prima squadra. Il Milan Primavera si trova alla pausa di novembre al settimo posto in classifica con 16 punti, a soli 5 punti dal Parma in testa al campionato. Il Diavolo arriva da un ottimo periodo di forma: vittorie contro Cagliari, Monza e Albinoleffe e sconfitta contro la Fiorentina. La squadra di Renna tornerà in campo il prossimo 22 novembre contro la Lazio Primavera.

Milan Primavera in netta crescita: numeri positivi. I top marcatori e un'età media che sorprende

Andiamo a vedere qualche statistica interessante della squadra: 20 i gol segnati fino a questo momento a fronte dei 13 subiti, con una media di 2 reti a partita. L'età media dei calciatori scesi in campo è un altro esempio della voglia del Milan di lavorare sul proprio futuro: 18,2 anni.

Le statistiche individuali del Milan Primavera: gol e assist

Passiamo alle statistiche individuali e ai trascinatori offensivi della formazione di Giovanni Renna.

Ecco la classifica per i gol segnati:

  • Max Anastasio: 4 gol
  • Mattia Zaramella: 4 gol
  • Andrea Cullotta: 2 gol
  • Edoardo Tartaglia: 2 gol
  • Vincent Ibrahimovic: 2 gol

Ecco invece i top del Milan Primavera a livello di assist:

  • Luca Nolli: 2 assist
  • Edoardo Tartaglia: 1 assist
  • Max Anastasio: 1 assist
  • Riccardo Grassini: 1 assist
  • Yanis Messaoudi: 1 assist

La classifica combinata (Gol + Assist) e i minutaggi completi

Passiamo a chi è in testa alla classifica per gol più assist (combinata):
  • Max Anastasio: 5 (gol + assist)
  • Mattia Zaramella: 4 (gol + assist)
  • Edoardo Tartaglia: 3 (gol + assist)
  • Luca Nolli: 3 (gol + assist)
  • Andrea Cullotta: 2 (gol + assist)

Ecco quali sono stati i calciatori più impiegati fino a questo momento da Renna:

  • Alessio Catalano: 720 minuti
  • Andrea Cullotta: 720 minuti
  • Francesco Domnitei: 704 minuti
  • Edoardo Tartaglia: 695 minuti
  • Matteo Geroli: 675 minuti

In queste prime partite di campionato abbiamo visto un Milan Primavera molto propositivo che cerca spesso gli esterni (terzini e giocatori più offensivi) per creare gioco e occasioni da rete. Il lavoro di Vergine in dirigenza e di Renna sulla panchina continua con il Milan che spera di avere sempre più calciatori nati e cresciuti in rossonero pronti per il grande salto.

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