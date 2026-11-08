Renna dopo la vittoria del Milan Primavera sul Monza: "Stiamo facendo un grande lavoro" | Video PM

1 di 5 Prossima scheda 1 di 5

PAGELLE MILAN-ALBINOLEFFE PRIMAVERA

Primavera 1, Milan-Albinoleffe 5-1, il commento della partita

Dopo i 5 gol segnati fuori casa, al Monza, la scorsa settimana, il Milan Primavera di Giovanni Renna cala un’altra ‘manita’, stavolta al ‘PUMA House of Football’: la vittima, la malcapitata Albinoleffe di Massimiliano Maffioletti. Rossoneri avanti al 6’ con Cheveyo Balentien; poi sale in cattedra Vincent Ibrahimović, che segna una doppietta (10’ e 37’); nel mezzo, la rete ospite con Nicolò Gamba. Nella ripresa, il Diavolo mette in ghiaccio il risultato grazie ai gol di Max Anastasio (64’) e Mattia Zaramella (67’). Tutto facile per i rossoneri, successo meritato. Dopo la sosta di campionato, il Milan sarà di scena a Roma in casa della Lazio. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati dopo la vittoria del Milan Primavera.

1 di 5 Prossima scheda 1 di 5