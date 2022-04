Milan Primavera, Giunti esonerato: domani l’ufficialità

Domani dovrebbe arrivare l'ufficialità relativa all'esonero di Federico Giunti, che non sarà più il tecnico della Primavera del Milan

Federico Giunti non è più il tecnico della Primavera del Milan. A scriverlo è gazzetta.it. Non c'è ancora l'ufficialità, ma quest'ultima dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Giunti paga i risultanti deludenti della sua squadra nelle ultime gare, visto che i rossoneri hanno totalizzato una sola vittoria in sei partite. Lo score recita 10 gol e segnati e 19 subiti, a testimonianza di come le cose non stiano andando nel verso giusto.