Calciomercato Milan – Non solo Sanches, prestigioso ‘piano B’: le news

Manca poco, ormai, alla fine del campionato di Serie A e il Milan, in lotta per lo Scudetto, guarda al calciomercato estivo come grande opportunità per rinforzarsi ulteriormente in vista della prossima stagione. L'obiettivo, dichiarato, del club di Via Aldo Rossi, sia che resti in mano ad Elliott sia che passi al fondo InvestCorp, è quello di potenziale l'organico a disposizione di mister Stefano Pioli per giocare da protagonisti anche in Champions League. Per far sì che ciò accada, serviranno innesti di qualità.